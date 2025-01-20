В сети появилось видео с состоянием ТЦК в Одесской области — что ужасает

Условия содержания в Тарутинском ТЦК. Фото: скриншот из видео

В сети обнародовали видео, снятое, вероятно, в здании Территориального центра комплектования (ТЦК) в Тарутинском районе Одесской области. На кадрах зафиксированы ужасные условия проживания.

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Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Что зафиксировано на видео

В двух комнатах, показанных в видео, есть только одна тумбочка с электрочайником, которым, судя по всему, пользуются все военнообязанные. Кроме того, кровати стоят вплотную друг к другу, помещения поражают грязью, а самое примечательное — решетки на окнах и полное отсутствие туалета. Санитарные условия вызывают много вопросов, ведь никаких альтернатив туалету в помещении не видно.

В то же время Одесский областной ТЦК пока не прокомментировал ситуацию. В соцсетях пользователи обсуждают состояние здания, предполагая, что оно могло использоваться для временного размещения людей. Детали пока остаются неизвестными.

Напомним, в Украине разоблачили масштабные коррупционные схемы, в которые были вовлечены должностные лица ТЦК, ВВК и МСЭК.

Также мы сообщали, что в феврале могут мобилизовать некоторых из забронированных работников.