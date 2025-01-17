Одесит судився з ТЦК через штраф

Чоловік прийшов до ТЦК. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел

Одесит прийшов до ТЦК, щоби отримати відстрочку від мобілізації. Натомість йому виписали штраф, бо він буцімто вчасно не оновив військово-облікові дані. Чоловік звернувся до суду.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Малиновського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Одесит доглядає за матір'ю з інвалідністю й має всі необхідні документи. Він прийшов до ТЦК, щоб уточнити процедуру отримання відстрочки. Його направили на ВЛК, а також виписали 17 тис. грн штрафу. У суді представники терцентру переконували, що чоловік не оновився на військовому обліку.

Що вирішив суд

Позивач показав скриншоти із застосунку "Резерв+", які підтверджують, що дані він оновив вчасно. Водночас представники ТЦК не змогли довести обґрунтованість штрафу. Тому суддя вирішив закрити адміністративне провадження щодо одесита й скасувати санкцію.

Нагадаємо, одесит намагався оскаржити рішення ВЛК. Він запевняв, що придатним до служби його визнали з порушенням процедури. Також у Харкові суд розглядав справу про штраф від ТЦК.