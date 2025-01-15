Одесит поскаржився на рішення ВЛК до суду

Військовозобов'язані проходять ВЛК. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел

До суду звернувся одесит, який стверджував, що не проходив ВЛК, а всі медичні документи підробили співробітники ТЦК. Втім, довести свою правоту він не зміг.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Одеського окружного адміністративного суду.

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Подробиці справи

Позивач заявляв, що в нього не брали аналізів, а підписи на документах "скопіювали" з його паспорта. На цій підставі він просив скасувати рішення ВЛК про придатність до служби, а також наказ командира про зачислення його до частини. Водночас жодних доказів своєї непридатності чоловік надати не зміг.

Що вирішив суд

Суддя встановив, що позивач не звертався з оскарженням результатів ВЛК ані до регіональної, ані до центральної комісії. Тобто законним правом пройти огляд повторно він не скористався. Також він не зміг довести, що документи та його підпис на них підробили. Тому суд повністю відхилив позов одесита.

Раніше ми розповідали, чи можуть призначити штраф за відмову проходити ВЛК у шістнадцять років. Також ми повідомляли, що робити, якщо регіональна військово-лікарська комісія не затверджує рішення штатної.