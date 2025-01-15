Одессит пожаловался на решение ВВК в суд

Военнообязанные проходят ВВК. Фото: иллюстративное/из открытых источников

В суд обратился одессит, который утверждал, что не проходил ВВК, а все медицинские документы подделали сотрудники ТЦК. Впрочем, доказать свою правоту он не смог.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Одесского окружного административного суда.

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Подробности дела

Истец заявлял, что у него не брали анализов, а подписи на документах "скопировали" с его паспорта. На этом основании он просил отменить решение ВВК о годности к службе, а также приказ командира о зачислении его в часть. В то же время никаких доказательств своей непригодности мужчина предоставить не смог.

Что решил суд

Судья установил, что истец не обращался с обжалованием результатов ВВК ни в региональную, ни в центральную комиссию. То есть, законным правом пройти осмотр повторно он не воспользовался. Также он не смог доказать, что документы и его подпись на них подделали. Поэтому суд полностью отклонил иск одессита.

Ранее мы рассказывали, могут ли назначить штраф за отказ проходить ВВК в шестнадцать лет. Также мы сообщали, что делать, если региональная военно-врачебная комиссия не утверждает решение штатной.