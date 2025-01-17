Одессит судился с ТЦК из-за штрафа

Мужчина пришел в ТЦК. Фото: иллюстративное/из открытых источников

Одессит пришел в ТЦК, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Вместо этого ему выписали штраф, потому что он якобы вовремя не обновил военно-учетные данные. Мужчина обратился в суд.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Малиновского райсуда Одессы.

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Подробности дела

Одессит ухаживает за матерью с инвалидностью и имеет все необходимые документы. Он пришел в ТЦК, чтобы уточнить процедуру получения отсрочки. Его направили на ВВК, а также выписали 17 тыс. грн штрафа. В суде представители терцентра убеждали, что мужчина не обновился на воинском учете.

Что решил суд

Истец показал скриншоты из приложения "Резерв+", которые подтверждают, что данные он обновил вовремя. В то же время представители ТЦК не смогли доказать обоснованность штрафа. Поэтому судья решил закрыть административное производство в отношении одессита и отменить санкцию.

Напомним, одессит пытался обжаловать решение ВВК. Он уверял, что годным к службе его признали с нарушением процедуры. Также в Харькове суд рассматривал дело о штрафе от ТЦК.