Чиновницю на Одещині викрили на корупції

Обшук у підозрюваної. Фото: Одеська обласна прокуратура

Чиновниця Чорноморської міської ради за хабарі оформлювала дозволи на розміщення торгівельних павільйонів. Проте прокуратура викрила посадовицю та повідомила їй про підозру.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Підозрювана налагодила корупційну схему із дозвільними документами, за допомогою якої отримувала від тисячі до трьох тисяч долларів США від підприємців. Сума завжди залежала від площі об’єкта. Правоохоронці затримали жінку одразу після одержання двох з половиною тисяч від "клієнта" за оформлення паспорта-прив’язки на торгове місце на ринку.

Яке покарання загрожує

Посадовиці повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримілнального Кодексу України). Через це їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаю, нещодавно ми писали про співробітника РТЦК, якого викрили на хабарі в Одесі. А також про спробу підкупу прикордонника.

