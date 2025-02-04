Чиновницу в Одесской области уличили в коррупции

Продавала места под магазины — в Черноморске задержали чиновницу
Чиновница Черноморского городского совета за взятки оформляла разрешения на размещение торговых павильонов. Однако прокуратура разоблачила женщину и сообщила ей о подозрении.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
Подозреваемая наладила коррупционную схему с разрешительными документами, за которые получала от тысячи до трех тысяч долларов США от предпринимателей. Сумма всегда зависела от площади объекта. Правоохранители задержали женщину сразу после получения двух с половиной тысяч от "клиента" за оформление паспорта-привязки на торговое место на рынке.
Какое наказание грозит
Чиновнице сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Кримилнального Кодекса Украины). Поэтому ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомню, недавно мы писали о сотруднике РТЦК, которого разоблачили на взятке в Одессе. А также о попытке подкупа пограничника.
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