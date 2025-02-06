Голову Фонтанської громади підозрююють у рокраданні

Наталя Крупиця на робочому місці. Фото: Фонтанська об'єднана територіальна громада

Київський районний суд Одеси відправив до СІЗО голову Фонтанської сільської ради Наталю Крупицю з правом внесення застави у сумі дев'яти мільйонів 84 тисяч гривень. Посадовицю підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомив активіст Сергій Колодяжний.

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Підробиці справи

Наталі Крупиці оголосили про підозру у провадженні, яке пов'язане з роботами щодо берегоукріплення у селі Крижанівка. Відкрили справу ще у 2013 році, коли жінка очолювала Крижанівську сільраду. Тоді, після будівництва захисної буни під її керівництвом, змінилися морські течії, і до пляжів Крижанівки та півночі Одеси почало прибивати величезні масиви водоростей. Через це її та голову підрядної організації запідозрили у заволодіння більш ніж 2,7 мільйонами гривень. У жовтні 2023 Приморський суд Одеси визнав докази неприпустимими, а фігурантів — невинними.

Нові показання

Проте інженер з технадзору берегоукріплюючих робіт у селі Крижанівка нещодавно пішов на угоду зі слідством, завдяки чому йому вдалося отримати лише умовний вирок. Саме після того як він надав показання, виправдувальний вирок Наталі Крупиці та підряднику цаперечили через апеляцію.

Нагадаю, нещодавно ми писали про співробітника РТЦК, якого викрили на хабарі. А також про чиновницю яка продавала місця під магазини.

