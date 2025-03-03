Голову ОТГ на Одещині не відпустили на поруки депутатам

Наталя Крупиця. Фото: bilyayivka.city

Голову Фонтанської ОТГ Наталю Крупицю, яку звинувачують у привласненні бюджетних коштів, намагался взяти на поруки депутати Одеської обласної ради. Проте суд не задовільнив їх прохання.

Про це повідомляє активіст Сергій Колодяжний.

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Взяти посадовицю на поруки були готові депутати Одеської обласної ради Михайло Шмушкович, Юлія Чухало та Фавзі Мамутов. Проте суд відмовив у цьому обранцям. Натомість Наталії Крупиці скоротили розмір застави з 9 мільйонів до 3,7 мільйона гривень. Вона має сплатити їх, аби вийти зі слідчого ізолятора.

Справа Крупиці

Додамо, за даними слідства, посадовиця займалася роботами з берегоукріплення у селі Крижанівка. Жінка отримала документи щодо постачання та облаштування піщано-галькової суміші, тротуарної плитки та інших будівельних матеріалів на суму 3 мільйони гривень. Після чого підтвердила, що підрядник виконав усі свої зобов’язання. Проте насправді ніяких матеріалів поставлено не було, а гроші все одно перевели на картку підприємця. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над чоловіком, який ухилявся від призову. А також про жінку, яка знущилася над собакою.