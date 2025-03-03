Голову ОТГ на Одещині не відпустили на поруки депутатам

Одеські депутати не змогли взяти на поруки голову Фонтанської ОТГ
Голову Фонтанської ОТГ Наталю Крупицю, яку звинувачують у привласненні бюджетних коштів, намагался взяти на поруки депутати Одеської обласної ради. Проте суд не задовільнив їх прохання.
Про це повідомляє активіст Сергій Колодяжний.
Хто хотів взяти на поруки
Взяти посадовицю на поруки були готові депутати Одеської обласної ради Михайло Шмушкович, Юлія Чухало та Фавзі Мамутов. Проте суд відмовив у цьому обранцям. Натомість Наталії Крупиці скоротили розмір застави з 9 мільйонів до 3,7 мільйона гривень. Вона має сплатити їх, аби вийти зі слідчого ізолятора.
Справа Крупиці
Додамо, за даними слідства, посадовиця займалася роботами з берегоукріплення у селі Крижанівка. Жінка отримала документи щодо постачання та облаштування піщано-галькової суміші, тротуарної плитки та інших будівельних матеріалів на суму 3 мільйони гривень. Після чого підтвердила, що підрядник виконав усі свої зобов’язання. Проте насправді ніяких матеріалів поставлено не було, а гроші все одно перевели на картку підприємця. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.
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