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На Одесчине мужчина уклонялся от воинского учета — как наказали

2 марта 2025 22:06
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Мужчину осудили за уклонение от воинского учета
Судейский молоток. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Житель Одесской области предстал перед судом из-за отказа стать на воинский учет. Он не явился в военкомат, несмотря на официальное предупреждение и вручение повестки. Суд рассмотрел дело и вынес решение.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Мужчина уклонялся от службы

В Измаильском горрайонном суде рассмотрели дело в отношении жителя села Каменка, который проигнорировал требования воинского учета. Мужчина, будучи военнообязанным, получил официальное предупреждение о необходимости уточнения своих данных. Однако он категорически отказался подписывать документы и не явился по вызову в определенное время.

Какое наказание за уклонение от службы

Суд установил, что уклонение было сознательным: мужчина был предупрежден об ответственности, однако проигнорировал требования законодательства. В результате суд признал его виновным по ч. 1 ст. 337 Уголовного кодекса Украины и назначил штраф в размере 5100 гривен (300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, в Одессе женщина обманула популярный ресторан на 10 тысяч гривен. Также мы писали, что военный из Одессы изготовил фальшивые документы для выезда за границу.

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