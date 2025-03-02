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На Одещині чоловік ухилявся від військового обліку — як покарали

2 березня 2025 22:06
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чоловіка засудили за ухилення від військового обліку
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Мешканець Одеської області постав перед судом через відмову стати на військовий облік. Він не з’явився у військкомат, попри офіційне попередження та вручення повістки. Суд розглянув справу та виніс рішення.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Чоловік ухилявся від служби 

В Ізмаїльському міськрайонному суді розглянули справу щодо мешканця села Кам’янка, який проігнорував вимоги військового обліку. Чоловік, бувши військовозобов’язаним, отримав офіційне попередження про необхідність уточнення своїх даних. Однак він категорично відмовився підписувати документи та не з’явився за викликом у визначений час.

Яке покарання за ухилення від служби

Суд встановив, що ухилення було свідомим: чоловік був попереджений про відповідальність, однак проігнорував вимоги законодавства. В результаті суд визнав його винним за ч. 1 ст. 337 Кримінального кодексу України та призначив штраф у розмірі 5100 гривень (300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, в Одесі жінка обманула популярний ресторан на 10 тисяч гривень. Також ми писали, що військовий з Одеси виготовив фальшиві документи для виїзду за кордон.

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