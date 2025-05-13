После задержания. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одессит предлагал уклонистам "решить вопрос" с ТЦК за 3,5 тысяч долларов. Однако когда делец получал средства от очередного клиента, его поймали с поличным правоохранители.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 34-летний мужчина подыскивал желающих избежать призыва на военную службу и предлагал свои "услуги" в решении этого вопроса. Одному клиенту он обещал оформить "бронирование", повлияв на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки. За это подозреваемый требовал 3500 долларов. Злоумышленник взял 1000 долларов задатка, а во время получения следующего транша в сумме 2500 долларов был задержан следователями. Полицейские изъяли у фигуранта в качестве вещественных доказательств деньги, а также мобильный телефон.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о схеме по переправке уклонистов в ПМР. А также об одесситке, которая за деньги помогала с правами.