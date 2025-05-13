Після затримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одесит пропонував ухилянтам "вирішити питання" із ТЦК за 3,5 тисяч доларів. Однак коли ділок отримував кошти від чергового клієнта, його піймали на гарячому правоохоронці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 34-річний чоловік підшукував бажаючих уникнути призову на військову службу і пропонував свої "послуги" у вирішенні цього питання. Одному клієнту він обіцяв оформити "бронювання", вплинувши на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За це підозрюваний вимагав 3500 доларів. Зловмисник взяв 1000 доларів завдатку, а під час отримання наступного траншу в сумі 2500 доларів був затриманий слідчими. Поліцейські вилучили у фігуранта в якості речових доказів гроші, а також мобільний телефон.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з переправлення ухилянтів у ПМР. А також про одеситку, яка за гроші допомагала з правами.