Одесситка вымогала у людей деньги за якобы содействие в получении водительских прав - грозит лишение свободы

Задержание женщины. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции

Одесситка требовала у людей деньги за содействие в получении водительских удостоверений, однако после этого ничем не помогала "клиентам". Женщину задержали во время передачи средств от одного из потерпевших, ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 39-летняя одесситка вводила в заблуждение людей, убеждая их в том, что за деньги может посодействовать в успешной сдаче экзаменов и получении водительского удостоверения. Подозреваемая говорила, что имеет связи в Региональном сервисном центре ГСЦ МВД в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Полицейские задокументировали, как фигурантка выманила 20 тысяч гривен у доверчивой женщины за обещание "устранить" трудности в получении документа, которое не собиралась выполнять. Впоследствии аферистка взялась за мужчину, которого убедила, что без предоставления взятки должностным лицам РСЦ он экзамены не сдаст и права не получит. На этом клиенте мошенница планировала заработать более 30 тысяч гривен, но была задержана правоохранителями во время взятия средств. Их следователи изъяли в качестве вещественного доказательства. Фигурантке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым она воспользовалась.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу). Одесситке грозит до четырех лет лишения свободы.

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