Одеситка вимагала у людей гроші за нібито сприяння в отриманні водійських прав - загрожує позбавлення волі

Затримання жінки. Фото ілюстративне: Головне управління Національної поліції

Одеситка вимагала у людей гроші за сприяння в отриманні водійських посвідчень, однак після цього нічим не допомагала "клієнтам". Жінку затримали під час передачі коштів від одного з потерпілих, їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 39-річна одеситка вводила в оману людей, переконуючи їх у тому, що за гроші може посприяти в успішному складанні іспитів та отриманні посвідчення водія. Підозрювана казала, що має зв’язки в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Поліцейські задокументували, як фігурантка виманила 20 тисяч гривень у довірливої жінки за обіцянку "усунути" труднощі в отриманні документу, яку не збиралась виконувати. Згодом аферистка взялася за чоловіка, якого переконала, що без надання хабаря службовим особам РСЦ він іспити не складе і права не отримає. На цьому клієнтові шахрайка планувала заробити понад 30 тисяч гривень, але була затримана правоохоронцями у під час взяття коштів. Їх слідчі вилучили як речовий доказ. Фігурантці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вона скористалась.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (шахрайство та замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі). Одеситці загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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