В Одесской области разоблачили схему незаконной переправки уклонистов в Молдову

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Мужчина отвозил уклонистов из Одессы в приграничные районы области, откуда их лодкой переправляли в непризнанное Приднестровье. Однако во время оказания услуг одному из клиентов его задержали пограничники.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 36-летний мужчина подыскивал клиентов через соцсети, обещая каждому из них гарантированный и безопасный выезд за границу. Фигурант действовал по четко отлаженному плану: встречал военнообязанных в Одессе и лично доставлял их на электрокаре до приграничья. А уже у реки их должна была ожидать лодка, которая в дальнейшем должна была переправить их в непризнанную ПМР. Стоимость такого сервиса составляла 8 тысяч долларов США с авансовым платежом в 500 долл. Правоохранители задержали дельца с клиентом у побережья реки при попытке пересечения границы. У перевозчика изъяты деньги, полученные преступным путем, транспортное средство, мобильный телефон и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 тысяч 560 гривен. Дельцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о пограничнице, которая выпускала уклонистов в Молдову. А также об одесситке, которая торговала водительскими правами.