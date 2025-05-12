На Одещині прикордонниця за гроші випускала ухилянтів через КПП у Молдову.

Затримання фігурантки. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині начальниця прикордонних інспекторів за гроші випускала ухилянтів через КПП у Молдову. Однак правоохоронці зафіксували одну із таких оборудок та спіймали її на гарячому.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, начальниця групи інспекторів на одному з пунктів пропуску в Одеській області пропонувала ухилянтам безперешкодно перетнути кордон із Молдовою. За свої послуи підозрювана хотіла 3 тис. доларів США. Чоловіки, попередньо домовившись, прибували у вказане місце у вихідний день, а фігурантка особисто випускала їх, не проводячи належної перевірки документів. Зокрема встановлено, що посадовиця пропустила автомобіль, у якому, окрім двох жінок, перебував чоловік, якого вона не внесла до бази.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їй загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеситку, яка вимагала гроші за водійські посвідчення. А також про поліцейського, який не задекларував 11 мільйонів.