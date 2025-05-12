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На Одесчине пограничница помогала попасть за границу — цена

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Дата публикации 12 мая 2025 12:32
В Одесской области пограничница за деньги выпускала уклонистов через КПП в Молдову.
Задержание фигурантки. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области начальница пограничных инспекторов за деньги выпускала уклонистов через КПП в Молдову. Однако правоохранители зафиксировали одну из таких сделок и поймали ее с поличным.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, начальница группы инспекторов на одном из пунктов пропуска в Одесской области предлагала уклонистам беспрепятственно пересечь границу с Молдовой. За свои услуги подозреваемая хотела 3 тыс. долларов США. Мужчины, предварительно договорившись, прибывали в указанное место в выходной день, а фигурантка лично выпускала их, не проводя надлежащей проверки документов. В частности установлено, что чиновница пропустила автомобиль, в котором, кроме двух женщин, находился мужчина, которого она не внесла в базу.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об одесситке, которая требовала деньги за водительские удостоверения. А также о полицейском, который не задекларировал 11 миллионов.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы уклонисты
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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