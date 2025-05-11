В’їзд до Молдови 2025 — які документи потрібні українським водіям

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

Українським водіям, які планують поїздку до Молдови, варто бути уважними. Наприкінці 2024 року країна змінила правила в’їзду для авто. Тепер на кордоні перевіряють новий обов’язковий документ. Без нього машину можуть розвернути назад в Україну.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Правила в'їзду в Молдову

Молдова посилила вимоги для автомобілів, які в’їжджають з-за кордону. Тепер усі транспортні засоби — не лише легкові, а й мікроавтобуси, вантажівки та автобуси — повинні мати сертифікат технічного огляду.

Це документ, який підтверджує, що авто справне, без критичних поломок і не перевищує дозволений рівень шкідливих викидів. Такий сертифікат можна отримати лише на спеціальних сертифікованих СТО після повної перевірки машини. Без нього авто не пропустять через кордон, навіть якщо є всі інші документи.

Список обов’язкових документів для в’їзду в Молдову

закордонний паспорт (біометричний або з візою);

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

поліс "Зелена карта";

сертифікат техогляду;

віньєтка (підтвердження сплати дорожнього збору).

Також важливо пам’ятати про митні обмеження. Заборонено перевозити наркотики, зброю, вибухівку, хімікати, продукти тваринного походження, саджанці та насіння. У разі порушення правила товар вилучають, а в'їзд можуть заборонити.

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