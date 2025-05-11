Ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні

Варто їхати зараз — на трасі Одеса-Рені збираються затори
У неділю вранці, 11 травня, на головній трасі Бессарабії, Одеса-Рені, збираються затори та черги прикордонних пунктах пропуску. Мандрівникам до Молдови та Румунії потрібно поспішати з виїздом, адже ще доведеться затриматися на проходження митного контролю.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на в'їзді в село Маяки, а також на виїзді перед мостом. Окрім цього, черга з автомобілів збирається й на КПП перед транзитною ділянкою, що проходить територією Молдови та на самому кордоні. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати й в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа. На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.
Нагадаємо, ми писали, без якого документа можуть не пустити в Румунію та розвернути на кордоні. Також повідомляли, що українським водіям варто бути уважними перед поїздкою до Молдови, адже країна оновила список документів, які тепер потрібні на кордоні.
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