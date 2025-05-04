Документи для поїздки до Молдови на авто з України 2025

Прикордонник віддає жінці документи. Фото: Прикордонна поліція Молдови

Українським водіям варто бути уважними перед поїздкою до Молдови. З кінця 2024 року країна змінила правила в’їзду для автотранспорту. Тепер обов’язковим став новий документ, без якого автомобіль не пропустять через кордон. Його відсутність може зіпсувати всю подорож.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду автомобіля на кордоні

Починаючи з кінця 2024 року, Молдова запровадила нові вимоги для автомобілістів, які в’їжджають на її територію. Тепер усі водії, що планують перетинати кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат технічного огляду. Йдеться не лише про легкові авто, а й про мікроавтобуси, вантажівки та автобуси.

Що таке сертифікат техогляду

Це документ, що підтверджує справність автомобіля. У ньому має бути зазначено, що транспортний засіб не має критичних несправностей, не перевищує норми шкідливих викидів і відповідає всім вимогам безпеки. Видати такий сертифікат можуть тільки сертифіковані станції технічного обслуговування після повної перевірки.

Навіть якщо у водія будуть усі інші документи — без техогляду його не пустять до Молдови. Прикордонники мають повне право розвернути авто назад до України.

Обов’язкові документи для в’їзду в Молдову

Закордонний паспорт (біометричний або з візою).

Водійське посвідчення відповідної категорії.

Техпаспорт на авто.

Страховка "Зелена карта".

Сертифікат техогляду.

Віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору.

Крім того, діють і митні обмеження. Заборонено провозити наркотики, зброю, вибухівку, хімічні речовини, а також продукти тваринного походження, саджанці та насіння. Такі речі можуть вилучити або заборонити в'їзд.

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