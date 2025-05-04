Перейменування вулиці Тургенєва в Одесі

Родина гуляє Дерибасівською. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі перейменували вулицю Тургенєва на честь Андрія Сови — актора, гумориста й справжнього артиста з великої літери. Він народився саме в цьому місті, на Молдаванці, і прославив українське слово на всю країну.

Про це у неділю, 4 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Вулицю Тургенєва перейменували в Одесі

Відомо, що вулиця Тургенєва розташована в приватному секторі у Пересипському районі Одеси. Зараз її нова назва — Андрія Сови.

Вулиця Андрія Сови в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Хто такий Андрій Сова

Андрій Сова народився 30 грудня 1912 року в Одесі. Він закінчив Одеське театральне училище, а вже у 1937 році зіграв свою першу велику роль — Котька Григоренка у фільмі "Стара фортеця".

Після Другої світової війни Андрій працював на Київській кіностудії, гастролював з "веселою бригадою" по селах України, виступаючи просто неба — з піснями, жартами й романтикою. Його сценічна майстерність і почуття гумору зробили його улюбленцем публіки. Він став одним із творців нової форми української естради — сатиричної одноактівки.

Попри тяжку хворобу, що тривала 16 років, Андрій Сова залишався життєрадісним. Він писав гумористичні оповідання, спогади та до останнього зберігав акторську гідність.

Він помер у Києві 11 грудня 1994 року, але його ім’я тепер знову повернулося в рідну Одесу — вже на карті міста.

Нагадаємо, в Одесі залишаться незмінними назви 15 вулиць та семи провулків, найменування яких пов'язано з російськими діячами. Також ми повідомляли, що в місті стартує електронне обговорення щодо перейменування чотирьох об'єктів топоніміки.