Переименование улицы Тургенева в Одессе

Семья гуляет по Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе переименовали улицу Тургенева в честь Андрея Совы — актера, юмориста и настоящего артиста с большой буквы. Он родился именно в этом городе, на Молдаванке, и прославил украинское слово на всю страну.

Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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Улицу Тургенева переименовали в Одессе

Известно, что улица Тургенева расположена в частном секторе в Пересыпском районе Одессы. Сейчас ее новое название — Андрея Совы.

Улица Андрея Совы в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Кто такой Андрей Сова

Андрей Сова родился 30 декабря 1912 года в Одессе. Он окончил Одесское театральное училище, а уже в 1937 году сыграл свою первую большую роль — Котька Григоренко в фильме "Старая крепость".

После Второй мировой войны Андрей работал на Киевской киностудии, гастролировал с "веселой бригадой" по селам Украины, выступая под открытым небом — с песнями, шутками и романтикой. Его сценическое мастерство и чувство юмора сделали его любимцем публики. Он стал одним из создателей новой формы украинской эстрады — сатирической одноактовки.

Несмотря на тяжелую болезнь, которая длилась 16 лет, Андрей Сова оставался жизнерадостным. Он писал юмористические рассказы, воспоминания и до последнего сохранял актерское достоинство.

Он умер в Киеве 11 декабря 1994 года, но его имя теперь снова вернулось в родную Одессу — уже на карте города.

Напомним, в Одессе останутся неизменными названия 15 улиц и семи переулков, наименование которых связано с российскими деятелями. Также мы сообщали, что в городе стартует электронное обсуждение по переименованию четырех объектов топонимики.