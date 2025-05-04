Продаж складів і офісів НБУ в Одесі — стартова ціна 92 млн грн

Майновий комплекс Нацбанку, який продають в Одесі. Фото: Prozorro.Sale

Національний банк України продає великий комплекс нерухомості в Одесі. Його площа — понад 25 тисяч квадратних метрів, а стартова ціна — майже 93 мільйони гривень. Комплекс складається зі складів та адміністративних будівель і розташований біля міжнародної траси. Аукціон відбудеться в електронній системі 7 травня.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

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НБУ продає комплекс в Одесі

НБУ виставив на продаж майновий комплекс у промисловій зоні Одеси. Його загальна площа — 25 659,9 кв. м. До складу входить група нежитлових будівель і споруд складського та офісного призначення.

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 5,15 га за адресою: 19-й км Старокиївської дороги, 34. Це територія Куліндорівського промвузла, лише за 0,5 км від траси міжнародного значення М14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ". Землю зареєстровано за Національним банком України на праві постійного користування.

Будівля, яка входить в комплекс. Фото: Prozorro.Sale

Комплекс потрапив у власність НБУ через погашення заборгованості банків за кредитами рефінансування. Його початкова вартість на торгах становить 92 655 400 гривень.

Автівки, які теж продають. Фото: Prozorro.Sale

Коли відбудеться аукціон

Аукціон відбудеться 7 травня за правилами англійського трираундового аукціону. Учасники подають закриті пропозиції, не знаючи ставок конкурентів. Той, хто зробить найвищу ставку, отримає перевагу останнього ходу в кожному раунді. Торги стартують лише за наявності щонайменше двох учасників. Якщо буде лише один учасник, він може викупити лот за своєю ціною. Кожен із трьох раундів триватиме по 3 хвилини.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині продали понад 136 тонн мінерального добрива, виробленого в Росії. Також раніше ми писали, що регіональне відділення Фонду державного майна пропонує в оренду приміщення дитячого о спеціалізованого санаторію "Хаджибей" в курортній зоні Одещини.