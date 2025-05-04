Продажа складов и офисов НБУ в Одессе - стартовая цена 92 млн грн

Имущественный комплекс Нацбанка, который продают в Одессе. Фото: Prozorro.Sale

Национальный банк Украины продает большой комплекс недвижимости в Одессе. Его площадь — более 25 тысяч квадратных метров, а стартовая цена — почти 93 миллиона гривен. Комплекс состоит из складов и административных зданий и расположен возле международной трассы. Аукцион состоится в электронной системе 7 мая.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

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НБУ продает комплекс в Одессе

НБУ выставил на продажу имущественный комплекс в промышленной зоне Одессы. Его общая площадь — 25 659,9 кв. м. В состав входит группа нежилых зданий и сооружений складского и офисного назначения.

Объект расположен на земельном участке площадью 5,15 га по адресу: 19-й км Старокиевской дороги, 34. Это территория Кулиндоровского промузла, всего в 0,5 км от трассы международного значения М14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск". Земля зарегистрирована за Национальным банком Украины на праве постоянного пользования.

Здание, которое входит в комплекс. Фото: Prozorro.Sale

Комплекс попал в собственность НБУ из-за погашения задолженности банков по кредитам рефинансирования. Его начальная стоимость на торгах составляет 92 655 400 гривен.

Машины, которые тоже продают. Фото: Prozorro.Sale

Когда состоится аукцион

Аукцион состоится 7 мая по правилам английского трехраундового аукциона. Участники подают закрытые предложения, не зная ставок конкурентов. Тот, кто сделает самую высокую ставку, получит преимущество последнего хода в каждом раунде. Торги стартуют только при наличии не менее двух участников. Если будет только один участник, он может выкупить лот по своей цене. Каждый из трех раундов будет длиться по 3 минуты.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области продали более 136 тонн минерального удобрения, произведенного в России. Также ранее мы писали, что региональное отделение Фонда государственного имущества предлагает в аренду помещения детского специализированного санатория "Хаджибей" в курортной зоне Одесской области.