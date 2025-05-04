Документы для поездки в Молдову на авто из Украины 2025

Пограничник отдает женщине документы. Фото: Пограничная полиция Молдовы

Украинским водителям стоит быть внимательными перед поездкой в Молдову. С конца 2024 года страна изменила правила въезда для автотранспорта. Теперь обязательным стал новый документ, без которого автомобиль не пропустят через границу. Его отсутствие может испортить все путешествие.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра автомобиля на границе

Начиная с конца 2024 года, Молдова ввела новые требования для автомобилистов, въезжающих на ее территорию. Теперь все водители, которые планируют пересекать границу, обязаны иметь при себе сертификат технического осмотра. Речь идет не только о легковых авто, но и о микроавтобусах, грузовиках и автобусах.

Что такое сертификат техосмотра

Это документ, подтверждающий исправность автомобиля. В нем должно быть указано, что транспортное средство не имеет критических неисправностей, не превышает нормы вредных выбросов и соответствует всем требованиям безопасности. Выдать такой сертификат могут только сертифицированные станции технического обслуживания после полной проверки.

Даже если у водителя будут все остальные документы — без техосмотра его не пустят в Молдову. Пограничники имеют полное право развернуть авто обратно в Украину.

Обязательные документы для въезда в Молдову

Загранпаспорт (биометрический или с визой).

Водительское удостоверение соответствующей категории.

Техпаспорт на авто.

Страховка "Зеленая карта".

Сертификат техосмотра.

Виньетка - подтверждение уплаты дорожного сбора.

Кроме того, действуют и таможенные ограничения. Запрещено провозить наркотики, оружие, взрывчатку, химические вещества, а также продукты животного происхождения, саженцы и семена. Такие вещи могут изъять или запретить въезд.

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