Ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

В воскресенье утром, 11 мая, на главной трассе Бессарабии, Одесса-Рени, собираются пробки и очереди в пограничных пунктах пропуска. Путешественникам в Молдову и Румынию нужно спешить с выездом, ведь еще придется задержаться на прохождение таможенного контроля.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на въезде в село Маяки, а также на выезде перед мостом. Кроме этого, очередь из автомобилей собирается и на КПП перед транзитным участком, проходящим по территории Молдовы и на самой границе. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа. На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, без какого документа могут не пустить в Румынию и развернуть на границе. Также сообщали, что украинским водителям стоит быть внимательными перед поездкой в Молдову, ведь страна обновила список документов, которые теперь нужны на границе.