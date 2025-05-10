Документи для перетину кордону з Румунією 2025: що потрібно знати

Поромний пункт "Орлівка". Фото ілюстративне: facebook/ferryorlivka

Мандрівникам, які подорожують до Румунії на власному авто, варто підготуватися заздалегідь. Відтепер для перетину кордону потрібно мати не лише стандартний пакет документів, а й нову довідку. Її відсутність стане причиною для відмови у в’їзді. Перевіряти її будуть прикордонники на місці.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Сертифікат техогляду

У Румунії запровадили нове правило для водіїв з України. Якщо ви подорожуєте на власному авто, то без спеціальної довідки прикордонники можуть не пустити вас у країну.

Йдеться про документ, що підтверджує технічний стан автомобіля. Він засвідчує, що машина справна, відповідає вимогам безпеки, не має пошкоджень і не забруднює довкілля. Таку довідку видає лише офіційна станція техобслуговування після повної перевірки авто.

Для в’їзду до Румунії обов’язково мати такі документи:

біометричний паспорт або паспорт з візою;

міжнародне водійське посвідчення;

техпаспорт;

"Зелену карту" (страховий поліс);

довіреність (якщо авто не на ваше ім’я);

довідку про технічне обслуговування.

Без хоча б одного з цих документів вас можуть розвернути на кордоні назад в Україну.

Не варто забувати й про заборонені речі. У Румунію не можна ввозити зброю, наркотики, вибухівку, продукти тваринного походження без фабричної упаковки, великі суми готівки (понад 10 000 євро без декларації), а також великі об’єми алкоголю та тютюнових виробів.

Нагадаємо, британський військовий попередив, що РФ може вдарити по Одесі зненацька. Також ми писали, що на Одещині жінка через Viber поширювала інформацію про пересування військових, які проводили мобілізаційні заходи.