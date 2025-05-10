Загроза наступу РФ на Одесу — коментар Глена Гранта

Зруйнований Росією готель в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Загроза нового наступу Росії на півдні України — реальна. І Одеса, на думку військових експертів, залишається головною стратегічною ціллю Кремля, окупанти можуть завдати удару зненацька.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив британський полковник у відставці Глен Грант.

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Одеса в зоні небезпеки

За його словами, Одеса залишається в зоні постійної небезпеки. Він вважає, що Кремль не відмовився від планів захоплення півдня України.

"Я цілковито погоджуюсь. Стратегія Росії абсолютно зрозуміла: вона прагне не стільки територіального просування, скільки контролю над Україною", — заявив Грант.

Глен Грант наголосив, що російське керівництво не прагне окупувати всю територію України, зокрема західні області. Натомість для досягнення своїх цілей їм достатньо контролю над ключовими регіонами.

"Їй потрібен важіль впливу, і ключовим елементом цього є Одеса. Якщо Росії вдасться захопити Одесу, вона зможе ефективно задушити Україну — фінансово, економічно і політично", — пояснив експерт.

Наступ на Одесу можливий

Глен Грант також додав, що загроза наступу на Одесу залишатиметься завжди. І найнебезпечніше — це момент, коли ворог може вдарити тоді, коли цього найменше очікують.

"Цілком можливо, що це станеться саме тоді, коли цього очікуватимуть найменше", — підсумував полковник.

Нагадаємо, наразі в акваторії Чорного моря не спостерігається активного застосування сил Росії, проте говорити про перемир’я — зарано. Також ми писали, що у Чорному морі не зафіксовано присутності ворожих кораблів, їх росіяни завели у бухту порту в Новоросійську.