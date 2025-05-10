Російські кораблі в Чорному морі 10 травня 2025

Росіяни передислокували ракетоносії з рейду у Чорному морі — куди
Станом на ранок 10 травня ситуація на морях залишається контрольованою. У Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих кораблів, їх росіяни передислокували до пункту базування у бухту порту в Новоросійську. Водночас у Середземному морі перебувають три російські судна.
Про це у суботу, 10 травня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів у Чорному морі
В Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано. Однак у Середземному морі присутні три російські кораблі. Один із них є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп цього судна — до 8 ракет.
Рух Керченською протокою не зупинився
За останню добу через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшли 7 цивільних суден, з них 4 продовжили шлях до Босфору. У зворотному напрямку — до Азовського моря — попрямували 6 суден, 5 із яких прийшли з боку Босфору.
Попри вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), російська сторона продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS) на своїх суднах. Такі дії ускладнюють моніторинг і створюють додаткові ризики для навігації.
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