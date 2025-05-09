Загроза російських кораблів з Чорного моря, ракетоносії РФ — ВМС ЗСУ

Корабель РФ. Фото ілюстративне: Владислав Назаров

Після кількох днів відсутності у Чорному морі РФ сьогодні знову вивела на рейд ракетоносії з "Калібрами" напоготові. У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох російських військових кораблів.

Про це 9 травня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Кількість кораблів у морях

У Чорному морі перебуває 4 військових кораблів Росії, 3 з яких можуть випустити до 14 крилатих ракет. У Середземне море на рейди виведено три судна РФ, одне з яких споряджене одразу 8 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 5 суден, 3 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії — 4 кораблі, 2 з яких прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому Крим перетворився на мішень. А також про підготовку до наступу на півдні.