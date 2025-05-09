Угроза российских кораблей из Черного моря, ракетоносители РФ — ВМС ВСУ

Корабль РФ. Фото иллюстративное: Владислав Назаров

После нескольких дней отсутствия в Черном море РФ сегодня снова вывела на рейд ракетоносители с "Калибрами" наготове. В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких российских военных кораблей.

Об этом 9 мая сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находится 4 военных корабля России, 3 из которых могут выпустить до 14 крылатых ракет. В Средиземное море на рейды выведены три судна РФ, одно из которых снаряжено сразу 8 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 5 судов, 3 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 4 корабля, 2 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, почему Крым превратился в мишень. А также о подготовке к наступлению на юге.