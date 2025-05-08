РФ проводит ротации и готовится к наступлению под видом перемирия на майские праздники — Братчук

Военные РФ. Фото иллюстративное: Слово и дело

На линии фронта, в том числе и на юге, РФ не соблюдает режим тишины. Кроме того, Россия пользуется так называемым перемирием, чтобы подтянуть резервы и подготовиться к наступательным действиям.

Об этом в рамках марафона "Єдині новини" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Под видом перемирия

Во время объявленного РФ перемирия на майские праздники, враг приостановил обстрелы тыловых украинских городов, однако подготовился к новым штурмовым действиям. Россияне провели ротации, перегруппировались и подвезли на боевые позиции больше боекомплекта.

"Если ''шахеды'' или ракеты не летят по Украине, это не означает, что фронт остановился, что там тихо. Мы видим, что враг пытается то пасхальное лукавство от Путина продлить на ближайшие 3 суток для того, чтобы воспользоваться окном возможностей: подтянуть резервы, провести ротацию подразделений и подтянуть БК",— говорит представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что Вооруженные силы фиксируют все перемещения врага и готовы отразить любые атаки.

Напомним, еще недавно мы писали о том, как морпехи отбили вражеское наступление. А также о том, почему россияне бегут из Крыма.