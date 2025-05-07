Одеські морпіхи зупинили черговий наступ росіян на Покровському напрямку — ВМС ЗСУ

Оператор дрона. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Одеські морпіхи зупинили черговий наступи росіян на Покровському напрямку. Цього разу під прицілом операторів дронів ЗСУ опинилася броньована колона супротивника, яка натрапила на мінне загородження.

Відео зі знищенням бронеколони РФ виклали бійці 35-ї ОБМП ім. М. Остроградського.

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Ворожа колона техніки рухалася у бік позицій одеських морпіхів біля села Срібне на Покровському напрямку. Однак росіяни наїхали на мінне поле і броньовані машини почали вибухати. Тоді українські оператори FPV-дронів з 35-ї окремої бригади морської піхоти довершили знищення нападників влучними ударами безпілотників.

"Колона ворожої броньованої техніки рухалась в бік наших позицій, але зустріла мінні загородження. А оператори FPV-дронів з батальйону безпілотних систем та інших підрозділів 35-ї ОБрМП довершили розгром окупантів", — йдеться у повідомленні морпіхів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення літаків РФ над морем. А також про атаки на ворога на півдні.