Дрон Magura. Фото ілюстративне: Укрінформ

Українські оборонці завдали збитків російській авіації на десятки мільйонів доларів США. Здійснити таку атаку ЗСУ змогли завдяки застосуванню дешевих, але ефективних дронів Magura.

Про це розповів Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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Знищення літаків

На півдні України морські дрони Magura продемонстрували унікальну ефективність та знищили два російські літаки Су-30. За словами представника Сухопутних військ Івана Тимочко, вартість удару безпілотниками склала близько 500 тисяч доларів, тоді як втрати ворога — до 100 мільйонів.

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"Два літаки це 80-100 мільйонів доларів. Оскільки один такий літак Су-30 коштує 40-50 мільйонів доларів. Тобто ми вже бачимо, яка різниця у видатках і яка результативність", — каже Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко

Тимочко наголосив, що дрони діяли злагоджено, не лише атакуючи авіацію, а й патрулюючи акваторію біля ворожих портів. Це свідчить про новий рівень застосування українських морських систем.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одесити нищать ворожу техніку. А також про загрозу від ракетоносіїв у морі.