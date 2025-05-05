Украинские оборонщики нанесли ущерб российской авиации на десятки миллионов долларов США.

Дрон Magura. Фото иллюстративное: Укринформ

Украинские защитники нанесли ущерб российской авиации на десятки миллионов долларов США. Осуществить такую атаку ВСУ смогли благодаря применению дешевых, но эффективных дронов Magura.

Об этом рассказал глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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На юге Украины морские дроны Magura продемонстрировали уникальную эффективность и уничтожили два российских самолета Су-30. По словам представителя Сухопутных войск Ивана Тимочко, стоимость удара беспилотниками составила около 500 тысяч долларов, тогда как потери врага — до 100 миллионов.

"Два самолета это 80-100 миллионов долларов. Поскольку один такой самолет Су-30 стоит 40-50 миллионов долларов. То есть мы уже видим, какая разница в расходах и какая результативность", — говорит глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко

Тимочко отметил, что дроны действовали слаженно, не только атакуя авиацию, но и патрулируя акваторию возле вражеских портов. Это свидетельствует о новом уровне применения украинских морских систем.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесситы уничтожают вражескую технику. А также об угрозе от ракетоносителей в море.