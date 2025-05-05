Загроза ракетоносіїв для Одещини — ВМС фіксують військові кораблі ворога із Калібрами

Корабель РФ. Фото ілюстративне: REUTERS

РФ вивела на рейд у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" напоготові. У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох російських військових кораблів.

Про це 5 травня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебуває 1 військовий корабель Росії, який може випустити до 6 ракет. У Середземне море на рейди виведено три судна РФ, одне з яких споряджене одразу 8 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 7 суден, які потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії — 8 кораблів, 2 з яких прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеських артилеристів на Херсонщині. А також про підводне розмінування Чорного моря.