Розмінування Чорного моря водолазами ВМС України — кадри під водою

Водолази розміновують море. Фото ілюстративне: PA Media

Українські військові водолази щодня ризикують життям, розміновуючи акваторії Чорного моря та знешкоджують мінну загрозу на глибині. Такі місії життєво важливі для безпеки судноплавства та мирного життя на південному узбережжі.

Унікальні кадри розмінування дна Чорного моря оприлюднили Військово-Морські Сили України.

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На оприлюднених ВМС кадрах видно, як фахівці в повному спорядженні занурюються на глибину та працюють в умовах мінної небезпеки. Ці операції проводяться в рамках комплексної програми очищення морських шляхів від вибухонебезпечних предметів, залишених внаслідок агресії РФ. Найбільшу увагу приділяють ділянкам поблизу портів і прибережних зон Півдня України — зокрема біля Одеси, Миколаєва та гирла Дунаю.

Робота водолазів є надзвичайно складною: через погану видимість, сильні течії та загрозу вибуху. Але саме завдяки їхній щоденній праці зменшується мінна небезпека для цивільних суден і рибалок.

Додамо, що ці кадри — не лише свідчення героїзму, а й нагадування: війна триває навіть під водою, а перемога — це також справа рук тих, хто бореться в темряві глибини.

Нагадаємо, Кирило Буданов розказав про операцію зі збиття літаків РФ над Чорним морем. Також ми писали, що у Чорному морі на рейді зафіксований споряджений ракетоносій окупантів.