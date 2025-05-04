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Буданов розкрив деталі про збиття літаків РФ над Чорним морем

4 травня 2025 11:13
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Су-30 збиті морськими дронами Magura-7 з американськими ракетами — підтвердило ГУР
Російські літаки в небі над морем. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Українські морські дрони вперше в історії знищили два російські винищувачі Су-30. Атаку провели бійці Головного управління розвідки, використавши ракети AIM-9. Один екіпаж врятувався, другий загинув.

Про це повідомляє видання The War Zone з посиланням на начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова.

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За словами керівника ГУР Кирила Буданова, бійці використали морські дрони Magura-7, які збили два російські літаки Су-30.

Дрони були оснащені американськими ракетами AIM-9. Тут цікаво те, що замість радянських ракет Р-73 на дрон встановили саме західну ракету, адаптовану до нових умов бою.

Перший літак було збито над морем, і його екіпажу вдалося вижити — їх підібрало цивільне судно. Другий Су-30 також був уражений, але його екіпаж загинув.

Буданов зазначив, що фото чи відео другого збиття наразі немає, однак факт підтверджено. За його словами, це перший випадок в історії, коли морські безпілотники ефективно знищують авіацію противника.

"Це історичний момент", — сказав Буданов у коментарі для The War Zone

Він наголосив, що такі дії — не лише технологічний прорив, а й чіткий сигнал: Чорне море вже не є безпечним для російських пілотів.

Ракета AIM-9M: що відомо

Що стосується самих ракет, то Україна, за відкритими даними, наразі використовує версії AIM-9M (модернізація 1980-х) та AIM-9X (2000-х). Ракета має інфрачервону головку самонаведення й уже не раз довела свою ефективність у повітряних боях. З землі її ефективна дальність становить до 10 км — цього достатньо, щоб вразити цілі на середній відстані.

Нагадаємо, російські ракетоносії й надалі продовжують своє чергування у Чорному та Середземному морях. Також ми писали, що в Оболонському районі Києва унаслідок дронової атаки пошкоджено щонайменше 20 автомобілів та стільки ж будівель.

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