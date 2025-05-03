Морський дрон Magura знищив Су-30 — прорив України

Російський літак Су-30. Фото ілюстративне: росЗМІ

Україна здійснила історичний військовий прорив. Уперше у світі морський дрон знищив бойовий літак. Удар по російському Су-30 став справою спецпідрозділу ГУР МО України у взаємодії з СБУ. Літак коштував близько 50 мільйонів доларів.

Відео збиття літака та деталі операції оприлюднили в Головному управлінні розвідки України.

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Збиття Су-30 над морем

За їхніми даними, 2 травня 2025 року у Чорному морі українські спецпризначенці з підрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше в історії знищили бойовий літак з морського дрона.

Атака була здійснена за допомогою безпілотної морської платформи Magura, яка влучно вразила багатоцільовий винищувач Су-30, що належить Збройним силам Російської Федерації. Удар був настільки точним, що літак загорівся в повітрі та впав у море.

Скільки коштував літак

Орієнтовна вартість знищеного Су-30 — близько 50 мільйонів доларів. Удар відбувся поблизу російського порту в Новоросійську, де, за даними розвідки, Росія намагається переховувати залишки свого Чорноморського флоту.

Це перший у світі випадок, коли бойовий літак було знищено морським дроном. Українська інновація вкотре довела, що технології та рішучість можуть змінити правила війни.

Нагадаємо, у Чорному морі на чергуванні перебувають російські кораблі з крилатими ракетами. Також ми писали, що Зеленський наголосив, що він підтримує пропозицію припинення вогню щонайменше на 30 днів, а не три, як пропонує Путін.