Морской дрон Magura уничтожил Су-30 - прорыв Украины

Российский самолет Су-30. Фото иллюстративное: росСМИ

Украина совершила исторический военный прорыв. Впервые в мире морской дрон уничтожил боевой самолет. Удар по российскому Су-30 стал делом спецподразделения ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ. Самолет стоил около 50 миллионов долларов.

Видео сбития самолета и детали операции обнародовали в Главном управлении разведки Украины.

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По их данным, 2 мая 2025 года в Черном море украинские спецназовцы из подразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые в истории уничтожили боевой самолет с морского дрона.

Атака была осуществлена с помощью беспилотной морской платформы Magura, которая точно поразила многоцелевой истребитель Су-30, принадлежащий Вооруженным силам Российской Федерации. Удар был настолько точным, что самолет загорелся в воздухе и упал в море.

Сколько стоил самолет

Ориентировочная стоимость уничтоженного Су-30 - около 50 миллионов долларов. Удар произошел вблизи российского порта в Новороссийске, где, по данным разведки, Россия пытается скрывать остатки своего Черноморского флота.

Это первый в мире случай, когда боевой самолет был уничтожен морским дроном. Украинская инновация в очередной раз доказала, что технологии и решимость могут изменить правила войны.

Напомним, в Черном море на дежурстве находятся российские корабли с крылатыми ракетами. Также мы писали, что Зеленский поддерживает предложение прекращения огня минимум на 30 дней, а не три, как предлагает Путин.