Ракетний корабель РФ у Чорному морі — загроза з моря

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські ракетоносії й надалі продовжують своє чергування у Чорному та Середземному морях. Наразі на рейдах зафіксовано споряджені кораблі, що здатні нести до 16 ракет типу "Калібр". Окрім цього, окупанти вкотре порушують міжнародне морське право.

Про це у неділю, 4 травня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у Чорному морі

Станом на ранок у Чорному морі перебуває один ворожий корабель Російської Федерації, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп цього судна може становити до шести ракет.

В Азовському морі ворожих кораблів наразі не виявлено.

У Середземному морі зафіксовано три кораблі РФ. Один із них також є ракетоносієм "Калібр", який здатен нести до восьми ракет одночасно.

Рух Керченською протокою

За останню добу Керченську протоку в інтересах РФ перетнули 16 суден: 13 — у напрямку Чорного моря, з них 7 прямували далі до Босфору, ще 3 — до Азовського моря.

При цьому Росія вкотре ігнорує міжнародне морське право: судна РФ вимикають системи автоматичної ідентифікації, що є грубим порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS).

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Київ дронами, у столиці зафіксовано вирви, згорілі авто та багато інших пошкоджень. Також ми писали, що унаслідок удару по Черкасах одна людина отримала поранення, в місті вирують пожежі.