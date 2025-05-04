Ракетний корабель РФ у Чорному морі — загроза з моря

У Чорному морі активність ракетоносіїв росіян — яка загроза
Російські ракетоносії й надалі продовжують своє чергування у Чорному та Середземному морях. Наразі на рейдах зафіксовано споряджені кораблі, що здатні нести до 16 ракет типу "Калібр". Окрім цього, окупанти вкотре порушують міжнародне морське право.
Про це у неділю, 4 травня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів у Чорному морі
Станом на ранок у Чорному морі перебуває один ворожий корабель Російської Федерації, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп цього судна може становити до шести ракет.
В Азовському морі ворожих кораблів наразі не виявлено.
У Середземному морі зафіксовано три кораблі РФ. Один із них також є ракетоносієм "Калібр", який здатен нести до восьми ракет одночасно.
Рух Керченською протокою
За останню добу Керченську протоку в інтересах РФ перетнули 16 суден: 13 — у напрямку Чорного моря, з них 7 прямували далі до Босфору, ще 3 — до Азовського моря.
При цьому Росія вкотре ігнорує міжнародне морське право: судна РФ вимикають системи автоматичної ідентифікації, що є грубим порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS).
Нагадаємо, росіяни вночі атакували Київ дронами, у столиці зафіксовано вирви, згорілі авто та багато інших пошкоджень. Також ми писали, що унаслідок удару по Черкасах одна людина отримала поранення, в місті вирують пожежі.
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