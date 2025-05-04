Ракетный корабль РФ в Черном море - угроза с моря

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские ракетоносители и в дальнейшем продолжают свое дежурство в Черном и Средиземном морях. Сейчас на рейдах зафиксировано снаряженные корабли, способные нести до 16 ракет типа "Калибр". Кроме этого, оккупанты в очередной раз нарушают международное морское право.

Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в Черном море

По состоянию на утро в Черном море находится один вражеский корабль Российской Федерации, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп этого судна может составлять до шести ракет.

В Азовском море вражеских кораблей пока не обнаружено.

В Средиземном море зафиксировано три корабля РФ. Один из них также является ракетоносителем "Калибр", который способен нести до восьми ракет одновременно.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки Керченский пролив в интересах РФ пересекли 16 судов: 13 — в направлении Черного моря, из них 7 направлялись дальше в Босфор, еще 3 — в Азовское море.

При этом Россия в очередной раз игнорирует международное морское право: суда РФ выключают системы автоматической идентификации, что является грубым нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS).

Напомним, россияне ночью атаковали Киев дронами, в столице зафиксированы воронки, сгоревшие авто и много других повреждений. Также мы писали, что в результате удара по Черкассам один человек получил ранения, в городе бушуют пожары.