Ракетный корабль РФ в Черном море - угроза с моря

В Черном море активность ракетоносителей россиян — какая угроза
Российские ракетоносители и в дальнейшем продолжают свое дежурство в Черном и Средиземном морях. Сейчас на рейдах зафиксировано снаряженные корабли, способные нести до 16 ракет типа "Калибр". Кроме этого, оккупанты в очередной раз нарушают международное морское право.
Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей в Черном море
По состоянию на утро в Черном море находится один вражеский корабль Российской Федерации, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп этого судна может составлять до шести ракет.
В Азовском море вражеских кораблей пока не обнаружено.
В Средиземном море зафиксировано три корабля РФ. Один из них также является ракетоносителем "Калибр", который способен нести до восьми ракет одновременно.
Движение по Керченскому проливу
За последние сутки Керченский пролив в интересах РФ пересекли 16 судов: 13 — в направлении Черного моря, из них 7 направлялись дальше в Босфор, еще 3 — в Азовское море.
При этом Россия в очередной раз игнорирует международное морское право: суда РФ выключают системы автоматической идентификации, что является грубым нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS).
Напомним, россияне ночью атаковали Киев дронами, в столице зафиксированы воронки, сгоревшие авто и много других повреждений. Также мы писали, что в результате удара по Черкассам один человек получил ранения, в городе бушуют пожары.
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