Су-30 сбиты морскими дронами Magura-7 с американскими ракетами - подтвердило ГУР

Российские самолеты в небе над морем. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские морские дроны впервые в истории уничтожили два российских истребителя Су-30. Атаку провели бойцы Главного управления разведки, использовав ракеты AIM-9. Один экипаж спасся, второй погиб.

Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова.

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По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, бойцы использовали морские дроны Magura-7, которые сбили два российских самолета Су-30.

Дроны были оснащены американскими ракетами AIM-9. Здесь интересно то, что вместо советских ракет Р-73 на дрон установили именно западную ракету, адаптированную к новым условиям боя.

Первый самолет был сбит над морем, и его экипажу удалось выжить — их подобрало гражданское судно. Второй Су-30 также был поражен, но его экипаж погиб.

Буданов отметил, что фото или видео второго сбития пока нет, однако факт подтвержден. По его словам, это первый случай в истории, когда морские беспилотники эффективно уничтожают авиацию противника.

"Это исторический момент", — сказал Буданов в комментарии для The War Zone

Он отметил, что такие действия — не только технологический прорыв, но и четкий сигнал: Черное море уже не является безопасным для российских пилотов.

Ракета AIM-9M: что известно

Что касается самих ракет, то Украина, по открытым данным, сейчас использует версии AIM-9M (модернизация 1980-х) и AIM-9X (2000-х). Ракета имеет инфракрасную головку самонаведения и уже не раз доказала свою эффективность в воздушных боях. С земли ее эффективная дальность составляет до 10 км — этого достаточно, чтобы поразить цели на среднем расстоянии.

Напомним, российские ракетоносители и в дальнейшем продолжают свое дежурство в Черном и Средиземном морях. Также мы писали, что в Оболонском районе Киева в результате дроновой атаки повреждено не менее 20 автомобилей и столько же зданий.