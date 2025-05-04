Разминирование Черного моря водолазами ВМС Украины - кадры под водой

Водолазы разминируют море. Фото иллюстративное: PA Media

Украинские военные водолазы ежедневно рискуют жизнью, разминируя акватории Черного моря и обезвреживают минную угрозу на глубине. Такие миссии жизненно важны для безопасности судоходства и мирной жизни на южном побережье.

Уникальные кадры разминирования дна Черного моря обнародовали Военно-Морские Силы Украины.

Реклама

Читайте также:

Разминирование Черного моря водолазами

На обнародованных ВМС кадрах видно, как специалисты в полном снаряжении погружаются на глубину и работают в условиях минной опасности. Эти операции проводятся в рамках комплексной программы очистки морских путей от взрывоопасных предметов, оставленных в результате агрессии РФ. Наибольшее внимание уделяют участкам вблизи портов и прибрежных зон Юга Украины — в частности возле Одессы, Николаева и устья Дуная.

Работа водолазов чрезвычайно сложная: из-за плохой видимости, сильных течений и угрозы взрыва. Но именно благодаря их ежедневной работе уменьшается минная опасность для гражданских судов и рыбаков.

Добавим, что эти кадры — не только свидетельство героизма, но и напоминание: война продолжается даже под водой, а победа — это также дело рук тех, кто борется в темноте глубины.

Напомним, Кирилл Буданов рассказал об операции по сбиванию самолетов РФ над Черным морем. Также мы писали, что в Черном море на рейде зафиксирован снаряженный ракетоноситель оккупантов.