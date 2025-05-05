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Российские ракетоносители на рейде — угроза для Одесчины с моря

5 мая 2025 10:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Угроза ракетоносителей для Одесской области - ВМС фиксируют военные корабли врага с Калибрами
Корабль РФ. Фото иллюстративное: REUTERS
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

РФ вывела на рейд в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" наготове. В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких российских военных кораблей.

Об этом 5 мая сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Количество кораблей в морях

В Черном море находится 1 военный корабль России, который может выпустить до 6 ракет. В Средиземное море на рейды выведены три судна РФ, одно из которых снаряжено сразу 8 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.

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Актуальная информация. Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 7 судов, которые затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 8 кораблей, 2 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали об одесских артиллеристах на Херсонщине. А также о подводном разминировании Черного моря.

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