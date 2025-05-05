Одесские военные уничтожают врага на юге дронами - видео от ВМС

Операторы дронов. Фото иллюстративное: Антикор

Силы обороны продолжают успешно уничтожать технику врага на юге Украины. На этот раз под огнем операторов дронов оказалась пушка и автотранспорт противника.

Об этом сообщают Военно-морские силы Украины.

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Подробности боя

Разведка ВСУ заметила российский "УРАЛ" с артиллеристской пушкой Д-30 в кузове. Авто противника ехало по дороге, после чего скрылось в лесополосе. Однако это не спасло врага от ударов украинских FPV-дронов. Операторы беспилотников точными атаками превратили технику ВС РФ в металлолом.

"Уничтожение УРАЛа и артиллерийской пушки Д-30 одним из подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины. Работаем на Победу!" — говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о бое одесских пограничников на юге. А также об одесских рыцарей под Торецком.