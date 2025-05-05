Одеські військові нищать ворога на півдні дронами - відео від ВМС

Одеські військові показали, як знищують техніку ворога (відео)
Сили оборони продовжують успішно нищити техніку ворога на півдні України. Цього разу під вогнем операторів дронів опинилася гармата та автотранспорт супротивника.
Про це повдіомляють Військово-морські сили України.
Подробиці бою
Розвідка ЗСУ помітила російський "УРАЛ" із артилеристською гарматою Д-30 у кузові. Авто супротивника їхало дорогою, після чого приховалося у лісосмузі. Однак це не врятувало ворога від ударів українських FPV-дронів. Оператори безпілотників влучними атаками перетворили техніку ВС РФ на металобрухт.
"Знищення УРАЛу та артилерійської гармати Д-30 одним з підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України. Працюємо на Перемогу!" — йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про бій одеських прикордонників на півдні. А також про одеських лицарів під Торецьком.
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