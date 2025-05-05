Одеські військові нищать ворога на півдні дронами - відео від ВМС

Оператори дронів. Фото ілюстративне: Антикор

Сили оборони продовжують успішно нищити техніку ворога на півдні України. Цього разу під вогнем операторів дронів опинилася гармата та автотранспорт супротивника.

Про це повдіомляють Військово-морські сили України.

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Розвідка ЗСУ помітила російський "УРАЛ" із артилеристською гарматою Д-30 у кузові. Авто супротивника їхало дорогою, після чого приховалося у лісосмузі. Однак це не врятувало ворога від ударів українських FPV-дронів. Оператори безпілотників влучними атаками перетворили техніку ВС РФ на металобрухт.

"Знищення УРАЛу та артилерійської гармати Д-30 одним з підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України. Працюємо на Перемогу!" — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бій одеських прикордонників на півдні. А також про одеських лицарів під Торецьком.