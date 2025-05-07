Одесские морпехи остановили очередное наступление россиян на Покровском направлении - ВМС ВСУ

Оператор дрона. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Одесские морпехи остановили очередное наступление россиян на Покровском направлении. На этот раз под прицелом операторов дронов ВСУ оказалась бронированная колонна противника, которая наткнулась на минное заграждение.

Видео с уничтожением бронеколонны РФ выложили бойцы 35-й ОБМП им. М. Остроградского.

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Подробности боя

Вражеская колонна техники двигалась в сторону позиций одесских морпехов возле села Серебряное на Покровском направлении. Однако россияне наехали на минное поле и бронированные машины начали взрываться. Тогда украинские операторы FPV-дронов из 35-й отдельной бригады морской пехоты завершили уничтожение наступающих точными ударами беспилотников.

"Колонна вражеской бронированной техники двигалась в сторону наших позиций, но встретила минные заграждения. А операторы FPV-дронов из батальона беспилотных систем и других подразделений 35 ОБрМП довершили разгром оккупантов",— говорится в сообщении морпехов.

Напомним, еще недавно мы писали об уничтожении самолетов РФ над морем. А также об атаках на врага на юге.