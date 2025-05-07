Одесские морпехи остановили очередное наступление россиян на Покровском направлении - ВМС ВСУ

Одесские морпехи показали, как отразили вражеское наступление
Одесские морпехи остановили очередное наступление россиян на Покровском направлении. На этот раз под прицелом операторов дронов ВСУ оказалась бронированная колонна противника, которая наткнулась на минное заграждение.
Видео с уничтожением бронеколонны РФ выложили бойцы 35-й ОБМП им. М. Остроградского.
Подробности боя
Вражеская колонна техники двигалась в сторону позиций одесских морпехов возле села Серебряное на Покровском направлении. Однако россияне наехали на минное поле и бронированные машины начали взрываться. Тогда украинские операторы FPV-дронов из 35-й отдельной бригады морской пехоты завершили уничтожение наступающих точными ударами беспилотников.
"Колонна вражеской бронированной техники двигалась в сторону наших позиций, но встретила минные заграждения. А операторы FPV-дронов из батальона беспилотных систем и других подразделений 35 ОБрМП довершили разгром оккупантов",— говорится в сообщении морпехов.
Напомним, еще недавно мы писали об уничтожении самолетов РФ над морем. А также об атаках на врага на юге.
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