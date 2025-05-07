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Росіяни біжать із Криму, побоюючись українських дронів

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Дата публікації: 7 травня 2025 16:50
У Криму понад 150 військових об'єктів, по яких бьють ЗСУ - під загрозою й Кримський міст
Військові у Криму. Фото ілюстративне: REUTERS

Через систематичне знищення військової інфраструктури окупованого Криму, чимало переселенців з РФ почали звідти виїжджати. У зв'язку з цим Керченський міст, який також є потенційним об'єктом, постійно перенавантажений.

Про це повідомив полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтервью журналістці Даші Щасливій.

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Знищення військової інфраструктури

Частина росіян, які за останні 10 років переїхали до Криму, зараз у паніці пакують валізи і біжать, злякавшись ударів ЗСУ. Полковник запасу Роман Світан вважає, що згодом вдасться знищити усі військові об'єкти Криму, яких там понад 150.

"Йде підготовка до знищення всіх військових об'єктів у Криму. Керченський міст — не просто інфраструктурний об'єкт. Це стаціонарний військовий вузол, як і ще близько 150 таких точок по всьому півострову",— каже полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він додав, що в момент українських атак рух через міст завмирає, оскільки пропускна спроможність шляхопроводу не справляється з кількістю автівок.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те. що Росія втрачає переваги у повітрі. А також про те, як РФ рятує тактичну авіацію.

Одеса Крим Новини Одеси Кримський міст війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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