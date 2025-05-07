У Криму понад 150 військових об'єктів, по яких бьють ЗСУ - під загрозою й Кримський міст

Росіяни біжать із Криму, побоюючись українських дронів
Через систематичне знищення військової інфраструктури окупованого Криму, чимало переселенців з РФ почали звідти виїжджати. У зв'язку з цим Керченський міст, який також є потенційним об'єктом, постійно перенавантажений.
Про це повідомив полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтервью журналістці Даші Щасливій.
Знищення військової інфраструктури
Частина росіян, які за останні 10 років переїхали до Криму, зараз у паніці пакують валізи і біжать, злякавшись ударів ЗСУ. Полковник запасу Роман Світан вважає, що згодом вдасться знищити усі військові об'єкти Криму, яких там понад 150.
"Йде підготовка до знищення всіх військових об'єктів у Криму. Керченський міст — не просто інфраструктурний об'єкт. Це стаціонарний військовий вузол, як і ще близько 150 таких точок по всьому півострову",— каже полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
Він додав, що в момент українських атак рух через міст завмирає, оскільки пропускна спроможність шляхопроводу не справляється з кількістю автівок.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те. що Росія втрачає переваги у повітрі. А також про те, як РФ рятує тактичну авіацію.
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